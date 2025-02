Bisher größte AfD-Spende kommt aus Österreich

SPÖ: „FPÖ bewegt sich ebenso am rechten Rand“

Kritik an dem Vorgehen Dinglers kam von der SPÖ Vorarlberg. „Falls noch irgendein Zweifel daran bestand, dass die FPÖ Vorarlberg sich nicht ebenso am rechten Rand bewegt wie ihr großer Bruder im Bund, dann wurde mit der heute öffentlich bekannt gewordenen Wahlspende in Millionenhöhe eines langjährigen FPÖ-Landesgeschäftsführers an die AFD der überfällige Beweis geliefert“, sagte Mandatar Reinhold Einwallner am Montag in einer Aussendung.