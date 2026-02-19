Auf U1-Gleise gelaufen: Katze sorgte für Aufregung

„Wo ist Katzi?“ fragten sich auch die Wiener Linien humorvoll in einem Posting am Donnerstagmorgen. Gemeint war ein Stubentiger, der – so zeigen es Bilder – am Rande der U1-Gleise am Wiener Hauptbahnhof kauerte. Auf „Krone“-Anfrage hieß es, dass die Katze gegen 15 Uhr am Mittwoch von einem aufmerksamen Fahrgast gesichtet wurde. Der habe, so eine Sprecherin, sofort den Notstopp gezogen.