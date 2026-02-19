Auf U1-Gleise gelaufen: Katze sorgte für Aufregung

Nicht alltäglicher Einsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr und die Wiener Linien am Mittwochnachmittag. Ein Fahrgast sah eine Katze, die am Hauptbahnhof auf den U1-Gleisen kauerte. Retter rückten aus – und brachten „Katzi“ wieder sicher zu seinen Besitzern.
„Wo ist Katzi?“ fragten sich auch die Wiener Linien humorvoll in einem Posting am Donnerstagmorgen. Gemeint war ein Stubentiger, der – so zeigen es Bilder – am Rande der U1-Gleise am Wiener Hauptbahnhof kauerte. Auf „Krone“-Anfrage hieß es, dass die Katze gegen 15 Uhr am Mittwoch von einem aufmerksamen Fahrgast gesichtet wurde. Der habe, so eine Sprecherin, sofort den Notstopp gezogen.
Die Katze dürfte sich ungefähr eine Stunde unbemerkt im Stationsbereich aufgehalten haben, bevor sie sich etwas verängstigt zum Rand des Gleisbereichs zurückgezogen hatte. Die Leitstelle reagierte und rief die Berufsfeuerwehr. Den Florianis gelang es, die Samtpfote aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
Laut Infos der Besitzer hat die Mietze den Reißverschluss der Transporttasche von innen selbst geöffnet.
Kathrin Schmidt, Sprecherin der Wiener Linien
Die U1 war währenddessen im Gleiswechsel unterwegs und umfuhr das Versteck des Kätzchens. Die Besitzer der Katze zeigten sich überglücklich. Ihre Katze soll selbstständig von innen den Reißverschluss ihrer Transporttasche geöffnet haben und herausgesprungen sein.
