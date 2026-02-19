Immer mehr Kinder werden am Arbeitsplatz betreut

Das Thema Kinderbetreuung gilt in der Steiermark seit Jahren als Sorgenkind. Um die Situation zu verbessern, startete Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) vergangenen Spätsommer gemeinsam mit Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung eine Initiative. Ein Leitfaden mit Anhaltspunkten von Personal über Baumaßnahmen bis hin zu Förderungen wurde den Unternehmen für die Errichtung von Betriebskindergärten und Co. an die Hand gegeben.