Immer mehr Kinder werden am Arbeitsplatz betreut

Die steirische Offensive zur Errichtung von Betriebskindergärten und Co. zeigt Wirkung: In den landesweiten Unternehmen wurde die Zahl von 100 Einrichtungen erreicht. Eine große Entlastung für arbeitstätige Eltern.
Das Thema Kinderbetreuung gilt in der Steiermark seit Jahren als Sorgenkind. Um die Situation zu verbessern, startete Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) vergangenen Spätsommer gemeinsam mit Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung eine Initiative. Ein Leitfaden mit Anhaltspunkten von Personal über Baumaßnahmen bis hin zu Förderungen wurde den Unternehmen für die Errichtung von Betriebskindergärten und Co. an die Hand gegeben.
Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, stellen sich erste Erfolge ein. Die Zahl der Einrichtungen nimmt zu und ist auf 100 Betreuungsstätten (Kinderkrippe, -garten und Tageseltern) herangewachsen. Vor allem Tageseltern (66) seien den Mitarbeitern eine große Stütze, heißt es aus dem Büro von Landesrat Hermann.
Das Land Steiermark unterstützt die Errichtung von betrieblichen Kinderbetreuungsplätzen mit Förderungen und einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen.
Stefan Hermann
Bildungslandesrat (FPÖ)
Bild: Christian Jauschowetz
Dieser sagt: „Betriebliche Kinderbetreuung ist ein Schlüssel zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie entlastet Eltern, sichert Fachkräfte und stärkt unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig.“ Er appelliert an Betriebe, die Anlaufstelle des Landes zu nutzen und ihre Plätze weiter auszubauen.
Die Kages als größter steirischer Arbeitgeber hat naturgemäß das weitreichendste Angebot, aber auch AVL List und Anton Paar stellen viele Betreuungsplätze zur Verfügung. Letzteres Unternehmen baut aktuell wieder aus.
