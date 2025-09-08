Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für steirische Eltern

Kinderbetreuung im Betrieb: Land startet Offensive

Steiermark
08.09.2025 14:00
In der Steiermark gibt es heuer 1700 neue Betreuungsplätze für Kinder (Symbolbild).
In der Steiermark gibt es heuer 1700 neue Betreuungsplätze für Kinder (Symbolbild).(Bild: Pail Sepp)

Wenn der Arbeitsweg dem zum Kindergarten gleicht, wird vielen Eltern eine große Alltagslast genommen. Doch bisher hinkt das Land Steiermark beim Ausbau der Betreuungsplätze im Betrieb im Österreichvergleich hinterher. Mit einer Anlaufstelle und einer Broschüre will man jetzt gegensteuern.

0 Kommentare

Die Botschaft der Industrievertreter ist unmissverständlich: „Es ist der größte Hebel gegen den aktuellen Fachkräftemangel, wenn wir Frauen zurück auf den Arbeitsmarkt bekommen“, sagt Hella Riedl-Rabensteiner (Junge Industrie Steiermark), „hierfür müssen wir echte Wahlfreiheit ab dem ersten Geburtstag des Kindes schaffen.“ Bisher hinkt die Steiermark im Österreichvergleich hinterher. Jetzt möchte man die Betreuungsplätze verstärkt ausbauen – und zwar an dem Ort, wo sie benötigt werden.

So hat sich das Land Steiermark mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung zusammengetan, um einen Leitfaden für die Eröffnung von Betriebskindergärten zu schaffen. Was Magna, Anton Paar oder Knapp schon haben, soll an vielen weiteren Unternehmensstandorten geschaffen werden. Mit einer Broschüre inklusive detaillierter Erklärungen und Kostenauflistungen sowie einer zentralen Anlaufstelle, angesiedelt bei der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft, will man unter die Arme greifen.

Präsentation der Informationsoffensive (v. l.): Gabi Lechner (WKO), Landesrat Stefan Hermann ...
Präsentation der Informationsoffensive (v. l.): Gabi Lechner (WKO), Landesrat Stefan Hermann (FPÖ), ÖVP-Wirtschaftssprecherin Martina Kaufmann und Hella Riedl-Rabensteiner (IV)(Bild: Foto Fischer)

Jeder sechste Betrieb bekundet Interesse
Dem zugrunde liegt eine Umfrage unter 156 Unternehmen, die die Wirtschaftskammer 2023 durchführte. „Jeder sechste Betrieb hat Interesse gezeigt“, sagt Gabi Lechner, Vizepräsidentin der WKO Steiermark. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) meint: „Ich gehe davon aus, dass dieses Angebot gut angenommen wird.“ Betriebliche Kinderbetreuung würde für „positive Synergien“ sorgen – von kürzeren Wegzeiten bis zum Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach der Karenz. Unternehmen sind eingeladen, sich zu informieren.

Zitat Icon

Wir reden nicht nur, wir handeln auch: Ab Herbst 2026 wird es eine Kinderbetreuung im Gebäude der Wirtschaftskammer geben.

Gabi Lechner, Vizepräsidentin der WKO Steiermark

Gleichzeitig macht sich Landesrat Hermann für die „Wahlfreiheit“ stark. Spätestens beim Begriff „Herdprämie“ gehen jedoch die Meinungen der Köpfe hinter der Offensive auseinander: „Das ist ein Rückschritt. Ein Kindergarten ist ja keine Abgabestelle“, sagt Lechner. „Die Herdprämie ist seitens der Industrie klar abzulehnen“, betont auch Riedl-Rabensteiner. Ebenso wie die Stigmatisierung von Eltern, die rasch wieder ins Berufsleben einsteigen.

Lesen Sie auch:
Statt Betreuungsplätze nachhaltig aufzustocken, gibt es heuer um gleich 529 weniger.
Ruf nach Sonderlandtag
Prüfer-Watschn: Bei Kinderbetreuung völlig versagt
08.07.2025
Untersuchung der AK
Faktencheck: So steht es um die Kinderbetreuung
27.05.2025
Ein Drittel ohne Platz
Viele Grazer Familien ohne Kinderbetreuung
08.04.2025

„Mit der Wertprämie ist es natürlich nicht getan“, versucht Hermann zu kalmieren. Es brauche weitere Maßnahmen, wie die Anrechnung der Pensionsjahre, um ehrliche Wahlfreiheit zu ermöglichen. Allenfalls schreite der Ausbau der Kinderbetreuung voran: „Heuer gibt es über 90 neue Gruppen und 1700 zusätzliche Betreuungsplätze in der Steiermark“, erklärt der Bildungslandesrat.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
384.462 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.271 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.320 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1462 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1394 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1172 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf