Kinderbetreuung im Betrieb: Land startet Offensive

So hat sich das Land Steiermark mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung zusammengetan, um einen Leitfaden für die Eröffnung von Betriebskindergärten zu schaffen. Was Magna, Anton Paar oder Knapp schon haben, soll an vielen weiteren Unternehmensstandorten geschaffen werden. Mit einer Broschüre inklusive detaillierter Erklärungen und Kostenauflistungen sowie einer zentralen Anlaufstelle, angesiedelt bei der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft, will man unter die Arme greifen.