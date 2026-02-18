In Tirol herrscht weiterhin große Lawinengefahr

Ausgeprägte Schwachschichten im Altschnee könnten demnach leicht ausgelöst werden. Gefahrenstellen seien häufig und schwer zu erkennen, wurde gewarnt. Alarmzeichen seien etwa Wummgeräusche beim Betreten der Schneedecke. Auch auftretende Risse oder frische Lawinen würden auf Gefahr hinweisen. Zudem seien Fernauslösungen möglich und die frischen Triebschneeansammlungen der letzten Tage in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten stellenweise störanfällig.