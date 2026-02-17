Goiginger Film: Umjubelte Premiere auf Berlinale

„Barbara war von Anfang bis Ende involviert. Sonst hätte das nicht geklappt. Wir haben stundenlang über ihr Leben geredet. Was sie geschafft hat, ist für mich das Zeugnis dafür, dass Menschen eine wahnsinnige Kraft entwickeln können. Ich bin mir sicher: Das ist inspirierend für ganz viele Menschen“, erzählte Regisseur Goiginger.