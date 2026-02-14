Film über den größten Verlust:“Es war hart“

Ihr Mann und ihre zwei kleinen Kinder starben 2008 bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark. Sie hat das Erlebte im Buch „Vier minus drei“ aufgearbeitet, das nun auch die Grundlage für den Film ist, der in Kürze bei der Berlinale Premiere feiert und ab 6. März überall im Kino zu sehen sein wird: „Barbara war von Anfang bis Ende involviert. Sonst hätte das nicht geklappt. Wir haben stundenlang über ihr Leben geredet. Was sie geschafft hat, ist für mich das Zeugnis dafür, dass Menschen eine wahnsinnige Kraft entwickeln können. Ich bin mir sicher: Das ist inspirierend für ganz viele Menschen“, so Goiginger, der selber zwei kleine Kinder hat und den Dreh als „hart und emotional“ bezeichnet: „Aber wir haben das als Team gemeinsam durchgestanden.“