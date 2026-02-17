Vorteilswelt
Gewaltige Abschreibung

Zuckerschock bei Agrana: Gewinne brechen weg

Wirtschaft
17.02.2026 14:40
(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Agrana spürt den Zuckerschock: Der österreichische Konzern muss in seiner Kernsparte Zucker bis zu 55 Millionen Euro abschreiben. Grund dafür sei das „anhaltend schwierige Marktumfeld“ im Segment Zucker, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 – ein operativer Gewinn von 45 bis 60 Millionen Euro – ist damit hinfällig.

0 Kommentare

Für das laufende Geschäftsjahr, das Ende Februar endet, erwartet Agrana einen „nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf“ zwischen 45 und 55 Millionen Euro. Das bedeutet, dass diese Abschreibung das Unternehmen zwar in der Bilanz belastet, aber keinen direkten Geldabfluss verursacht. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Rahmen der Konzernabschlussaufstellung festgestellt; die Bilanz soll am 12. Mai veröffentlicht werden.

Kampf mit schwierigem Marktumfeld
Auch der deutsche Agrana-Miteigentümer Südzucker meldete am Dienstag außerordentliche Abschreibungen an. Der Konzern will für 2025/26 die Dividende aussetzen. Grund seien erwartete Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro sowie ein ebenfalls schwieriges Marktumfeld. Die Anleger reagierten empfindlich: Die Südzucker-Aktie fiel zwischenzeitlich fast acht Prozent.

Ob Agrana trotz der Abschreibungen eine Dividende an die Aktionäre ausschütten wird, ließ das börsennotierte Unternehmen bislang offen. Analysten sehen die Entwicklung im Zuckersegment als Spiegelbild der anhaltenden Herausforderungen für die gesamte Branche, in der Preise und Nachfrage starken Schwankungen unterliegen.

