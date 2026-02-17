Zuckerschock bei Agrana: Gewinne brechen weg

Für das laufende Geschäftsjahr, das Ende Februar endet, erwartet Agrana einen „nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf“ zwischen 45 und 55 Millionen Euro. Das bedeutet, dass diese Abschreibung das Unternehmen zwar in der Bilanz belastet, aber keinen direkten Geldabfluss verursacht. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Rahmen der Konzernabschlussaufstellung festgestellt; die Bilanz soll am 12. Mai veröffentlicht werden.