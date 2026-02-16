Raststätte an Brennerautobahn insolvent: Sperrt zu

Die Geschäftsführung, Matthias Lanz, hat die Betriebseinstellung bereits in die Wege geleitet. Denn eine Besserung sei angesichts der vielen weiteren geplanten Baustellen entlang der Brennerautobahn nicht in Sicht. Auch die geringe Anzahl an Parkplätzen sowie die große Konkurrenz am Standort Europabrücke seien ein Problem.