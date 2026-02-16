Raststätte an Brennerautobahn insolvent: Sperrt zu

Die Raststätte Lanz Schönberg in Schönberg im Stubaital an der A13 geht in Konkurs. Die Gründe dafür sind die große Konkurrenz an der Europabrücke sowie die zahlreichen Baustellen der letzten Zeit.
Die Geschäftsführung, Matthias Lanz, hat die Betriebseinstellung bereits in die Wege geleitet. Denn eine Besserung sei angesichts der vielen weiteren geplanten Baustellen entlang der Brennerautobahn nicht in Sicht. Auch die geringe Anzahl an Parkplätzen sowie die große Konkurrenz am Standort Europabrücke seien ein Problem.
14 Gläubiger betroffen
Die Autobahnraststätte besteht seit 2019. Dort bekommt man kleine Imbisse, Getränke sowie Kaffee und Kuchen sowie überwiegend regionale Südtiroler und Tiroler Produkte. Von der Insolvenz sind 14 Gläubiger betroffen, die Verbindlichkeiten sollen sich laut Geschäftsführer auf rund 30.000 Euro belaufen.
