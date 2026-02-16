Friseur mit fünf Mitarbeitern hofft auf Sanierung

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet, hat der Schuldner den Insolvenzantrag am Montag selbst beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Seinen eigenen Angaben zufolge beläuft sich die Höhe der Verbindlichkeiten auf rund 350.000 Euro. Warum das Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert ist, steht noch nicht fest.