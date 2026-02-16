Friseur mit fünf Mitarbeitern hofft auf Sanierung

Erneut ein Unternehmen, das in die Pleite geschlittert ist: Der Damen- und Herrenfriseur „Image“ in Innsbruck ist insolvent. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung soll dem Betrieb, der fünf Mitarbeiter beschäftigt, wieder auf die Beine helfen.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet, hat der Schuldner den Insolvenzantrag am Montag selbst beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Seinen eigenen Angaben zufolge beläuft sich die Höhe der Verbindlichkeiten auf rund 350.000 Euro. Warum das Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert ist, steht noch nicht fest.
Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor.
Kreditschutzverband von 1870
„Ob Fortführung möglich ist, wird sich zeigen“
Laut dem KSV1870 wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. „Ob der Insolvenzverwalter den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen“, erklärte der Kreditschutzverband. Die Entscheidung werde zeitnah zu treffen sein.
Gläubiger können ihre Forderungen an das Unternehmen bis zum 11. März über den KSV1870 anmelden. Die Gläubigerversammlung findet am 8. April statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.