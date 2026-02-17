Vorteilswelt
Frust nach der Kombi

ÖSV-Athlet: „Hab‘s auf der Schanze verschissen!“

Olympia
17.02.2026 14:43
Stefan Rettenegger
Stefan Rettenegger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich habe es auf der Schanze verschissen!“ Bei ÖSV-Kombinierer Stefan Rettenegger war der Ärger nach dem Olympia-Großschanzen-Bewerb am Dienstag groß.

Rettenegger landete nur bei 129 Metern und war somit vor dem Langlauf als Elfter schon etwas abgeschlagen 1:08 Minuten zurück. „Ich war komplett alleine auf der Loipe. Es ist komisch, wenn man gar keinen sieht“, so Rettenegger, der sich auf Rang acht verbessern konnte und die fünftschnellste Zeit lief.

Stefan Rettenegger
Stefan Rettenegger(Bild: APA/EXPA)

„Es war nach dem Springen schon vorbei. Heute wäre was möglich gewesen“, haderte Rettenegger. Sein Bruder Thomas wurde Elfter.

Johannes Lamparter, Jens Luraas Oftebro und Ilkka Herola (von li. nach re.) 
Unsere 16. Medaille
SILBER! Lamparter schlägt in der Kombi erneut zu
17.02.2026

Lob für Lamparter
Jubeln durfte hingegen Johannes Lamparter, der sich einmal mehr nur dem starken Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben musste und erneut Silber holte. „Schade, dass es knapp wieder nicht mit Gold gereicht hat, aber er hat wieder alles reingelegt“, lobte Rettenegger seinen ÖSV-Kollegen.

