Starke Worte!

Emotionaler McGrath-Post! Vonn und Co. reagieren

Olympia
17.02.2026 15:35
Das Drama rund um Slalom-Ass Atle Lie McGrath bewegt den Ski-Zirkus.
Das Drama rund um Slalom-Ass Atle Lie McGrath bewegt den Ski-Zirkus.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Das Drama rund um Slalom-Ass Atle Lie McGrath bewegt den Ski-Zirkus und hat nun viele Sport-Stars auf den Plan gerufen. Nicht nur das bittere Aus im Olympia-Slalom trotz Halbzeitführung macht dem Norweger zu schaffen. Vor allem der Tod seines geliebten Großvaters hat Spuren hinterlassen. Nachdem der Norweger in einem Post auf Instagram seine Emotionen geteilt hat, hagelt es nun viel Zuspruch.  

0 Kommentare

„Lieber Fafao! Ich habe alles gegeben. Ich habe meinen größten Traum verfolgt. Ich habe in der vergangenen Woche versucht, die Scherben meines gebrochenen Herzens aufzulesen, nur damit es erneut zerbrach“, lässt McGrath einen Tag nach seinem dramatischen Ausscheiden im Olympia-Slalom auf Instagram tief blicken. 

Die herzzerreißende Nachricht des Ski-Asses an seinen am Tag vor der Eröffnungsfeier verstorbenen Großvater hat gleich mehrere Sport-Stars auf den Plan gerufen, die McGrath in dieser schweren Zeit nicht alleine lassen wollen. „Er ist stolz auf dich, egal was passiert“, kommentiert etwa Lindsey Vonn, die derzeit selbst eine schwere Phase durchleben muss. 

Eine wichtige Botschaft
„Es ist nicht deine letzte Chance. Bin stolz auf dich!“, spricht auch der ehemalige Riesentorlauf-König Ted Ligety dem 25-Jährigen Mut zu. Von Mikaela Shiffrin, Paula Moltzan, Niels Hintermann, Marte Monsen und der ehemaligen Slalom-Spezialistin Frida Hansdotter gibt es jeweils Herzen. Auch andere aktuelle und ehemalige Wintersport-Stars reagierten, darunter etwa Aksel Lund Svindal und Philipp Schörghofer.  

Mikaela Shiffrin richtete sich in einer Instagram-Story direkt an McGrath.
Mikaela Shiffrin richtete sich in einer Instagram-Story direkt an McGrath.(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)

Shiffrin reagiert anschließend zudem noch mit einer eigenen Instagram-Story, die sich an McGrath richtet: „Die Olympischen Spiele verlangen von uns, auf der Weltbühne ein echtes Risiko einzugehen. Ein Risiko, das Mut erfordert und uns anfällig macht für Fehlurteile und Narrative, die auf einem begrenzten Verständnis dessen beruhen, was dieser Sport wirklich verlangt. Und all das ist wichtig für die Geschichte, wie wir die beste Version von uns selbst werden. Wir lieben tief, weil wir den Verlust kennen. Wir kennen den Schmerz der Niederlage, weil wir den Geschmack des Sieges gekostet haben. Herzschmerz und Triumph wohnen Tür an Tür. Enttäuschung und Dankbarkeit existieren häufig nebeneinander.“

Lesen Sie auch:
Atle Lie McGrath muss aktuell eine schwere Zeit überstehen.
Drama um McGrath
Ärger über Schweizer: „Klar, was ich davon halte!“
17.02.2026
Atle Lie McGrath
Olympia-Drama: Opa verstorben, am Weg zu Gold out
16.02.2026

McGrath selbst schließt seinen emotionalen Post unterdessen mit einer wichtigen Botschaft: „Kümmere dich um die Menschen, die du liebst, denn du weißt nie, wie lange du sie noch haben wirst.“

