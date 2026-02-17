Emotionaler McGrath-Post! Vonn und Co. reagieren

Shiffrin reagiert anschließend zudem noch mit einer eigenen Instagram-Story, die sich an McGrath richtet: „Die Olympischen Spiele verlangen von uns, auf der Weltbühne ein echtes Risiko einzugehen. Ein Risiko, das Mut erfordert und uns anfällig macht für Fehlurteile und Narrative, die auf einem begrenzten Verständnis dessen beruhen, was dieser Sport wirklich verlangt. Und all das ist wichtig für die Geschichte, wie wir die beste Version von uns selbst werden. Wir lieben tief, weil wir den Verlust kennen. Wir kennen den Schmerz der Niederlage, weil wir den Geschmack des Sieges gekostet haben. Herzschmerz und Triumph wohnen Tür an Tür. Enttäuschung und Dankbarkeit existieren häufig nebeneinander.“