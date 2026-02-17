Harder wollen mit Pflichtsieg ins Viertelfinale

„Ein Gegner, den wir nicht gut kennen“, gesteht Rückraum-Youngster Berkant Cirit. „Nach der schweren Niederlage in der Liga, haben wir aber die Chance zur Wiedergutmachung. Ziel ist es, als Team geschlossen aufzutreten, konsequent zu spielen und eine klare Reaktion zu zeigen.“ Ein Pflichtsieg also? „Das Ziel Viertelfinale steht außer Frage“, erklärt der 19-Jährige vor dem Duell mit dem Achten der HLA Challenge Hauptrunde Ost.