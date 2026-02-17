Harder wollen mit Pflichtsieg ins Viertelfinale

Nach der 28:33-Pleite in der HLA Meisterliga bei Leader Ferlach am Samstag blieb den Hardern nur wenig Zeit, um Wunden zu lecken. Schon heute (19/live auf SPORT Krone) müssen die Roten Teufel erneut ran. Im Achtelfinale des ÖHB-Cups wartet auswärts Zweitligist Perchtoldsdorf Devils/JAGS.
„Ein Gegner, den wir nicht gut kennen“, gesteht Rückraum-Youngster Berkant Cirit. „Nach der schweren Niederlage in der Liga, haben wir aber die Chance zur Wiedergutmachung. Ziel ist es, als Team geschlossen aufzutreten, konsequent zu spielen und eine klare Reaktion zu zeigen.“ Ein Pflichtsieg also? „Das Ziel Viertelfinale steht außer Frage“, erklärt der 19-Jährige vor dem Duell mit dem Achten der HLA Challenge Hauptrunde Ost.
Das nächste enge Duell
Bregenz empfängt im Kampf ums Viertelfinale Liga-Konkurrent JAGS Vöslau (18) – gegen den man vor zehn Tagen auswärts ein 31:31 geholt hatte. „Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich keiner wirklich absetzen konnte“, erinnert sich Claudio Svecak, der aber auf die Heimstärke seines Teams baut – daheim gab es in der Liga gegen die JAGS einen 35:34-Sieg.
