Lamparter: „Hab gewusst, dass Jens mit mir spielt“

Johannes Lamparter hat in der Nordischen Kombination seine zweite Olympia-Silbermedaille gewonnen – wiederum nur geschlagen von Jens Luraas Oftebro. Dass der Norweger in der entscheidenden Phase auch in die Trickkiste greifen würde, war dem Österreicher dabei bewusst. Am Ende musste er sich aber doch knapp geschlagen geben. Trotz leichter Enttäuschung zeigt sich Lamparter stolz.
„Ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Man arbeitet den ganzen Sommer daraufhin, also wäre es sinnlos, wenn ich mich über Silber ärgern würde“, übt sich Lamparter nach dem Gewinn seiner zweiten Olympia-Medaille in Optimismus.
Dabei zeigte der Österreicher erneut eine starke Leistung und hielt Oftebro lange Zeit stand. Erst im letzten Anstieg vor dem Ziel setzte sich der Norweger entscheidend durch, Lamparter hatte am letzten Kilometer keine Chance mehr – Oftebro darf sich nun Doppel-Olympiasieger nennen.
„Wenn die Medaillen zusammenschlagen ...“
„Man muss einfach den Hut vor dem überragenden Oftebro ziehen – er ist im Moment einfach extrem stark“, zeigt sich Lamparter fair und gibt zu: „Ich habe schon gewusst, dass Jens mit mir spielt.“ Dennoch habe er lange gut mithalten können.
„Wenn man eine Medaille umhängen kann und es klappert, wenn die Medaillen zusammenschlagen – ist das immer ein gutes Zeichen, dass man erfolgreich war“, ist die Freude beim Österreicher dann doch groß.
