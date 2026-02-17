Lamparter: „Hab gewusst, dass Jens mit mir spielt“

Johannes Lamparter hat in der Nordischen Kombination seine zweite Olympia-Silbermedaille gewonnen – wiederum nur geschlagen von Jens Luraas Oftebro. Dass der Norweger in der entscheidenden Phase auch in die Trickkiste greifen würde, war dem Österreicher dabei bewusst. Am Ende musste er sich aber doch knapp geschlagen geben. Trotz leichter Enttäuschung zeigt sich Lamparter stolz.