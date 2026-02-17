Langwierige Ermittlungen: Dealer-Duo ausgeforscht

Wie aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Dienstag bekannt wurde, klickten schon vor gut einem Jahr die Handschellen: Im Dezember 2024 wurden die beiden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben an ihren Wohnadressen im Bezirk Murau festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen wurden neben Marihuana, Kokain, Suchtgiftutensilien und Bargeld aus dem Drogenhandel auch Waffen sichergestellt.