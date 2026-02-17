Vorteilswelt
Zinswende: Ist das Eigenheim wieder leistbar?

17.02.2026 15:25
Wohneigentum wird wieder leistbarer – Nettoeinkommen steigen, während Immobilienpreise ...
Wohneigentum wird wieder leistbarer – Nettoeinkommen steigen, während Immobilienpreise stagnieren.(Bild: jozsitoeroe - stock.adobe.com)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Wohneigentum ist in den vergangenen Jahren wieder leistbarer geworden. Die durchschnittlichen Nettoeinkommen sind seit 2022 um rund 20 Prozent gestiegen, während die Immobilienpreise mit 2,7 Prozent sogar leicht gesunken sind. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen Wohnsituation?

Auch die gesunkenen Zinsen tragen einen erheblichen Teil zur Entspannung der Preise bei. Der von der EZB auf bis zu 4,5 Prozent angehobene Leitzinssatz ist auf rund 2 Prozent gesunken und senkt die Finanzierungskosten für Wohnungseigentum dadurch massiv.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen Wohnsituation? Reicht dieser Umschwung, um Ihnen den Traum vom Eigenheim zu erfüllen? Überlegen Sie, bei der derzeitigen Lage am Markt, in eine Immobilie zu investieren, oder wohnen Sie schon in Ihrem Traumhaus? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

