Peskow: „Sollten nicht mit Neuigkeiten rechnen“

Vergangene Woche hatte er eine Teilwaffenruhe zum Schutz der ukrainischen Energieversorgung als eines der Ziele der Gespräche erklärt. Zur Delegation gehören neben ihm der Chef des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja und der Vizechef des Militärgeheimdienstes HUR, Wadym Skibizkyj.

Die russische Seite will hingegen vor allem über dauerhafte Gebietsabtretungen der Ukraine sprechen. Der Kreml verlangt einen dauerhaften Rückzug der ukrainischen Truppen aus den russisch kontrollierten Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk. Kiew und europäische Verbündete lehnen das ab. Die Erfüllung dieser Forderung wäre eine Belohnung des Aggressors und würde womöglich weitere Eroberungsgelüste schüren, hieß es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält den Kriegsgegner nicht für kompromissbereit. „Russland verwirft alles, setzt die Sturmangriffe an der Front und die Luftschläge auf unsere Städte und die Energieversorgung fort“, sagte er. Deshalb müsse die Führung in Moskau zum Frieden gezwungen werden, etwa mit neuen Sanktionen.