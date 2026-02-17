Israel plant Militärtribunal für Hamas-Terroristen

„In Fällen, in denen ein Todesurteil verhängt wird und der Angeklagte keine Berufung einlegt, gilt automatisch eine Berufung als eingelegt“, heißt es. Israels Regierung hatte die Todesstrafe für Mord im Jahr 1954 abgeschafft. In bestimmten Fällen war die Verhängung aber trotzdem möglich, etwa wegen NS-Verbrechen oder bei Verrat in Kriegszeiten. Die Hinrichtung des deutschen NS-Verbrechers Adolf Eichmann im Jahr 1962 war aber das letzte Mal, dass eine von einem ordentlichen Gericht in Israel ausgesprochene Todesstrafe wirklich vollstreckt wurde. Im Parlament wird derzeit über die Einführung der Todesstrafe für Terroristinnen und Terroristen beraten.