Einsatz in Bregenz

Betrunkener gab Schüsse mit Schreckschusswaffe ab

Vorarlberg
17.02.2026 14:17
Die Polizei konnte den betrunkenen „Pistolero“ rasch ausforschen.
Die Polizei konnte den betrunkenen „Pistolero“ rasch ausforschen.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Montagabend hat ein Betrunkener in Bregenz für gewaltige Aufregung gesorgt. Der Mann gab mit einer Schreckschusspistole zwei Schüsse ab – die Polizei schritt umgehend ein und konnte den 32-Jährigen festnehmen.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Brielgasse in Bregenz. Anwohner meldeten der Polizei, dass ein Mann mit einer Waffe hantiert hätte. Mehr noch: Wie sich kurz nach dem Eintreffen der Beamten am Vorfallsort herausstellte, hatte der Pistolero wohl auch zwei Schüsse in Richtung Boden abgegeben.

Alkoholisierung über 1 Promille
Dank einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Gesuchte wenig später im unmittelbaren Umfeld angehalten werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Bei der Kontrolle wurde außerdem eine Schreckschusspistole sichergestellt. Der Mann erhielt ein vorläufiges Waffenverbot und sieht sich nun mehreren Anzeigen gegenüber.

Vorarlberg
17.02.2026 14:17
