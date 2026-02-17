Betrunkener gab Schüsse mit Schreckschusswaffe ab

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Brielgasse in Bregenz. Anwohner meldeten der Polizei, dass ein Mann mit einer Waffe hantiert hätte. Mehr noch: Wie sich kurz nach dem Eintreffen der Beamten am Vorfallsort herausstellte, hatte der Pistolero wohl auch zwei Schüsse in Richtung Boden abgegeben.