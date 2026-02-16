Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Warmer Bach“ zu kalt

Fischsterben in Villach: Chemie-Verdacht vom Tisch

Kärnten
16.02.2026 16:00
Durch die Gewässeraufsicht des Landes wurden Proben genommen.
Durch die Gewässeraufsicht des Landes wurden Proben genommen.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Mit Spannung wurden die Ergebnisse der Wasser-Untersuchungen aus Villach-Warmbad erwartet. Proben wurden genommen, nachdem zahlreiche Fische in dem Gewässer verendet waren. Nun liegen die Ergebnisse vor.

0 Kommentare

Aufregung hatte es in den vergangenen Tagen beim „Warmen Bach“ in Villach gegeben. Aufmerksame Spaziergänger hatten Alarm geschlagen, nachdem sie zahlreiche verendete Fische und Krebse im Bachlauf entdeckt hatten.

Meldungen über Chlor im Wasser
Amtssachverständige des Landes Kärnten haben gleich zwei Ortsaugenscheine durchgeführt. Nach Meldungen, dass eventuell Chlor in das Wasser gelangt sein könnte, wurde vom Land erneut ein Experte entsendet. Neben Temperatur- und anderen Messungen wurden von der Gewässeraufsicht Wasser-, Algen- und Fischproben dem Bach entnommen.

Lesen Sie auch:
Von der Gewässeraufsicht wurden Montag Proben genommen.
Erste Untersuchungen
Zahlreiche Fische und Krebse starben in Villacher Bach
02.02.2026

Die Untersuchungsergebnisse der Gewässerökologen des Landes sowie des Instituts für Seenforschung und der Landes-Veterinärmedizin haben keinen Hinweis auf eine Kontaminierung durch Chlor ergeben. Ein Chloreintrag durch die Therme ist nicht möglich – die Wässer werden in einem eigenen Becken gesammelt und über die Kläranlage entsorgt.

Auch Ammonium-Belastung ausgeschlossen
Im Visier stand weiters eine Belastung durch Ammonium. Durch die Untersuchung konnte auch diese ausgeschlossen werden. Die Fische haben, wie bereits vermutet wurde, die lang anhaltende Kälte in Verbindung mit dem niedrigen Wasserstand nicht überlebt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
„Warmer Bach“ zu kalt
Fischsterben in Villach: Chemie-Verdacht vom Tisch
Häuslbauermesse
Die Zukunft des Bauens und Sanierens kennenlernen
Für guten Zweck
Mit Live-Umstyling sammelt sie Spenden für Mädchen
Großvorhaben
Volksschule wird umgebaut: Mega-Projekt startet
2,6 Millionen
Trotz Spardevise investiert Stadtgemeinde fleißig
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine