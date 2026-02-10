Was von hohen Zinsversprechen übrig bleibt

Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln
Anwendung ab März?
Das Bankgeschäft ist hart umkämpft, dennoch wechseln Österreicher ihre Hausbank nur selten. Meist wird nur dann ein zusätzliches Sparkonto eröffnet, wenn anderswo höhere Zinsen winken. Das wissen die Finanzdienstleister und locken Kunden daher mit zeitlich befristeten, besseren Konditionen. Die „Krone“ hat sich angesehen, ob sich das auszahlt.
Ein Blick auf den Bankenrechner der Arbeiterkammer (AK) zeigt die aktuell besten Sparangebote im Land. Hatte man früher die Wahl zwischen täglich fällig, sechs Monaten bzw. einem oder mehreren Jahren Bindung, findet man heute mittlerweile auch Angebote mit drei, sieben oder neun Monaten Laufzeit.
