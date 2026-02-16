Riesenslalom der Herren knackte Millionenmarke

Die Olympischen Spiele in Italien bescheren dem ORF weiterhin hohe Zuschauerzahlen. Am Wochenende brachte es der zweite Riesentorlauf-Durchgang der Männer auf im Schnitt 1,01 Mio. Zuseherinnen und Zuseher und knackte damit als dritte Übertragung des ORF von den bisherigen Wettbewerben die Millionenmarke. Der Marktanteil betrug 71 Prozent. Der Riesentorlauf der Frauen verbuchte mit 989.000 Zuschauern (62 Prozent Marktanteil) ein annähernd ebenso starkes Interesse.
881.000 Zuschauer ließen sich die Skeleton-Goldfahrt von Janine Flock zur besten Sendezeit am Samstagabend (36 Prozent Marktanteil) nicht entgehen – wohl tolle Werbung für eine bisher nicht mit großer Aufmerksamkeit gesegnete Sportart. Die Nase vorne im Olympia-Reichweitenranking hat nach wie die Abfahrt der Männer mit im Schnitt 1,11 Mio. Zuseherinnen und Zusehern, dicht gefolgt von der Abfahrt der Frauen (1,08 Mio.).
