Riesenslalom der Herren knackte Millionenmarke

881.000 Zuschauer ließen sich die Skeleton-Goldfahrt von Janine Flock zur besten Sendezeit am Samstagabend (36 Prozent Marktanteil) nicht entgehen – wohl tolle Werbung für eine bisher nicht mit großer Aufmerksamkeit gesegnete Sportart. Die Nase vorne im Olympia-Reichweitenranking hat nach wie die Abfahrt der Männer mit im Schnitt 1,11 Mio. Zuseherinnen und Zusehern, dicht gefolgt von der Abfahrt der Frauen (1,08 Mio.).