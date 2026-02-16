Warner liebäugelt nun doch wieder mit Paramount

Bewertung um rund 108 Milliarden Dollar

Paramount hatte sein Angebot zuletzt nachgebessert. Zwar blieb der Preis von 30 Dollar (25,29 Euro) pro Aktie unverändert, doch lockt der Konzern nun mit einer zusätzlichen Verzögerungsprämie: Warner-Aktionäre sollen 25 Cent je Anteilsschein für jedes Quartal ab 2027 erhalten, in dem die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist.