Österreichs erfolgreichster Trainer wird 95

Er begleitete Biko Botowamungo 1988 zu den Olympischen Spielen. Er sah viele Talente im Boxring kommen und gehen. Bis vor wenigen Jahren war Josef Kovarik noch als Betreuer aktiv. Am Montag feiert der „Pepi“ als erfolgreichster Boxtrainer Österreichs seinen 95. Geburtstag. Die „Krone“ stattete ihm im JabClub einen Besuch ab.
„Für mich hat immer nur das Training gezählt. Um diese ganzen Zahlen und Auszeichnungen habe ich mich nie gekümmert – das haben andere gemacht“, schmunzelt Josef Kovarik. Dabei hat der „Pepi“, der am Montag seinen 95. Geburtstag feiert, stolze 35 Staatsmeister, 20 Junioren- und Jugendmeister sowie 37 Wiener Meister hervorgebracht. Damit ist der Jubilar der erfolgreichste Boxtrainer in der österreichischen Geschichte.
