Österreichs erfolgreichster Trainer wird 95

„Für mich hat immer nur das Training gezählt. Um diese ganzen Zahlen und Auszeichnungen habe ich mich nie gekümmert – das haben andere gemacht“, schmunzelt Josef Kovarik. Dabei hat der „Pepi“, der am Montag seinen 95. Geburtstag feiert, stolze 35 Staatsmeister, 20 Junioren- und Jugendmeister sowie 37 Wiener Meister hervorgebracht. Damit ist der Jubilar der erfolgreichste Boxtrainer in der österreichischen Geschichte.