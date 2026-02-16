Reißverschluss auf – Geldregen für Olympia-Queen

Sport-BH präsentiert

Werbung ist – bis auf Ausrüster-Logos (der niederländische Verband wird von Fila gesponsert) – bei den Olympischen Spielen eigentlich verboten. Dennoch fand Leerdam einen Weg, ihren Sponsor zu präsentieren. Nach dem Ziel öffnete sie wie gewohnt den Reißverschluss ihres Rennanzugs und präsentierte ihren Sport-BH von Hersteller Nike. „Ich vermute, dass sie um die 850.000 Euro von Nike kassiert“, sagt Frederique de Laat, Gründerin von Branthlete, einem Unternehmen, das sich auf Marketing und Sportlerinnen spezialisiert hat, der niederländischen Zeitung „AD“.