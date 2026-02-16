Vorteilswelt
„Trick“ nach Rennen

Reißverschluss auf – Geldregen für Olympia-Queen

16.02.2026 12:31
Jutta Leerdam – nach ihren Rennen wird stets der Rennanzug geöffnet.
Jutta Leerdam – nach ihren Rennen wird stets der Rennanzug geöffnet.(Bild: EPA/ROBERT GHEMENT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jutta Leerdam hat am Sonntag zwar ihre zweite Goldmedaille bei den Olympischen Spielen verpasst, dank ihres Reißverschluss-„Tricks“ winkt ihr jedoch bereits der nächste Geldregen.

Vor den Augen ihres Verlobten Jake Paul musste sich Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam über die 500 Meter mit Silber begnügen. Landsfrau Femke Kok war schneller, Dritte wurde Miho Takagi aus Japan.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AP/Luca Bruno)

Sport-BH präsentiert
Werbung ist – bis auf Ausrüster-Logos (der niederländische Verband wird von Fila gesponsert) – bei den Olympischen Spielen eigentlich verboten. Dennoch fand Leerdam einen Weg, ihren Sponsor zu präsentieren. Nach dem Ziel öffnete sie wie gewohnt den Reißverschluss ihres Rennanzugs und präsentierte ihren Sport-BH von Hersteller Nike. „Ich vermute, dass sie um die 850.000 Euro von Nike kassiert“, sagt Frederique de Laat, Gründerin von Branthlete, einem Unternehmen, das sich auf Marketing und Sportlerinnen spezialisiert hat, der niederländischen Zeitung „AD“.

Leerdam ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten dieser Winterspiele. Das Glamour-Girl zieht die Aufmerksamkeit nicht nur auf dem Eis auf sich. Vor allem abseits davon polarisiert sie immer wieder. 

Freund ist bekannter Influencer
Immer an ihrer Seite: Jake Paul. Mit dem Influencer und Boxer lebt Leerdam eine öffentliche Beziehung, ihre rund sechs Millionen Instagram-Follower sind stets dabei.

16.02.2026 12:31
