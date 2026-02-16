Vorteilswelt
Schock für Rapper

Einbruch bei Haftbefehl – Ehefrau entdeckt Täter!

Society International
16.02.2026 10:41
Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan Einbruch-Schock bei Deutschrap-Star: Maskierte ...
Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan Einbruch-Schock bei Deutschrap-Star: Maskierte Täter drangen in die Villa des Haftbefehls ein – Frau entdeckt Einbrecher auf frischer Tat(Bild: APA-Images / dpa / Christophe Gateau)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan ist eingebrochen worden. Unbekannte hebelten nach Polizeiangaben eine Terrassentür im Haus der Familie im Kreis Böblingen auf und stiegen ein. 

Sie durchsuchten demnach das Erd- und das Obergeschoss, bevor sie von Anhan auf frischer Tat ertappt wurden. Anhan habe zwei dunkel gekleidete Täter beobachtet, als sie nach Hause gekommen sei, teilte die alarmierte Polizei am Montag mit.

Hubschraubereinsatz
Zwar sei das Haus umstellt und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden – aber die unbekannten Täter hätten entwischen können. Laut Polizei erbeuteten sie bei dem Einbruch am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatten bereits die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ über den Beutezug berichtet.

Lesen Sie auch:
Mit dem Song „Chabos wissen wer der Babo ist“ gelang Haftbefehl 2012 der große Durchbruch in die ...
Streaming-Kritik
Rapper Haftbefehl: „Ich war schon tot!“
06.11.2025
Hoher Besuch zum 60er
Rapper Haftbefehl bei Özdemirs Geburtstagsfeier
22.12.2025

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

Society International
16.02.2026 10:41
