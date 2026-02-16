Unserem KI-Genie aus Oberösterreich auf der Spur

Ein TV-Interview, der digitale Durchbruch – und eine Mission: „Krone“-Redakteur Mario Ruhmanseder begab sich in Kalifornien auf die Suche nach Open-Claw-Entwickler Peter Steinberger. Zwischen Super Bowl, Silicon Valley und exklusiven Networking-Events folgte er der Spur des Oberösterreichers, der mit seiner Innovation selbst im Epizentrum der Branche für Aufsehen sorgt.
Die halbe Welt sucht einen Mann – und ich stehe auf einer Fähre nach Alcatraz. Während ich wegen des Super Bowl in San Francisco war und für eine Recherche frühmorgens hinüber zur Gefängnisinsel schipperte, spielte mein Smartphone verrückt. Der Grund: Peter Steinberger.
Wo ist Peter Steinberger?
Der gebürtige Oberösterreicher hatte in einem Fernsehinterview erklärt, wie er mit seinem neuesten Projekt OpenClaw das Internet auf den Kopf gestellt hatte – und zufällig hielt er sich ebenfalls gerade in Kalifornien auf. Also lautete der Auftrag aus der Heimat: „Du bist dort, also finde ihn!“
