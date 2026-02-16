Vorteilswelt
„Bringt niemandem was“

Wirtschaftsminister geht mit USA hart ins Gericht

Innenpolitik
16.02.2026 12:53
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kritisiert die US-Strafzölle von Donald Trump ...
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kritisiert die US-Strafzölle von Donald Trump scharf.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Wolfgang Hattmannsdorfer hat die internationale Handelspolitik der USA scharf kritisiert. „Ein Zollkrieg bringt niemandem etwas“, erklärte der ÖVP-Wirtschaftsminister am Montag nach einem Treffen mit US-Botschafter Arthur Fisher.

„Offene Märkte, faire Wettbewerbsbedingungen und Planbarkeit sind die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung – auf beiden Seiten des Atlantiks“!, betonte Hattmannsdorfer weiter.

USA zweitwichtigste Exportdestination Österreichs
Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und den USA ist eng, wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Die USA sind demnach mit einem Anteil von 6,8 Prozent die zweitwichtigste Exportdestination Österreichs.

Zitat Icon

Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Die Warenexporte in die USA beliefen sich von Jänner bis November 2025 auf 11,85 Milliarden Euro – der Rückgang von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist den Angaben zufolge unter anderem auf die neuen US-Zollmaßnahmen zurückzuführen.

Lesen Sie auch:
Der deutsche Kanzler sprach von einer wachsenden Entfremdung im Verhältnis zu den USA – und rief ...
Kanzler Merz warnt:
Europa muss sich aus US-Abhängigkeit befreien
13.02.2026
Unbequeme Analyse
Sanfter Ton aus USA, harte Forderungen an Europa
14.02.2026
US-Handelspolitik
Präsident Trump will Stahl- und Aluzölle lockern
13.02.2026

„Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung. Sie verteuern Investitionen, schwächen Lieferketten und können letztlich auch Konsumenten belasten“, warnte der ÖVP-Minister. Und fügte hinzu: „Unser gemeinsames Ziel muss fairer Marktzugang, Planbarkeit und ein regelbasierter internationaler Handel sein.“

