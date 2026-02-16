Wirtschaftsminister geht mit USA hart ins Gericht

Wolfgang Hattmannsdorfer hat die internationale Handelspolitik der USA scharf kritisiert. „Ein Zollkrieg bringt niemandem etwas“, erklärte der ÖVP-Wirtschaftsminister am Montag nach einem Treffen mit US-Botschafter Arthur Fisher.
„Offene Märkte, faire Wettbewerbsbedingungen und Planbarkeit sind die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung – auf beiden Seiten des Atlantiks“!, betonte Hattmannsdorfer weiter.
USA zweitwichtigste Exportdestination Österreichs
Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und den USA ist eng, wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Die USA sind demnach mit einem Anteil von 6,8 Prozent die zweitwichtigste Exportdestination Österreichs.
Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
Die Warenexporte in die USA beliefen sich von Jänner bis November 2025 auf 11,85 Milliarden Euro – der Rückgang von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist den Angaben zufolge unter anderem auf die neuen US-Zollmaßnahmen zurückzuführen.
„Zölle und Handelsbarrieren sind kein Instrument für Aufschwung. Sie verteuern Investitionen, schwächen Lieferketten und können letztlich auch Konsumenten belasten“, warnte der ÖVP-Minister. Und fügte hinzu: „Unser gemeinsames Ziel muss fairer Marktzugang, Planbarkeit und ein regelbasierter internationaler Handel sein.“
