Immer mehr Österreicher für Social-Media-Limit

Wie die „Krone“ bereits berichtete, findet die heiß diskutierte Altersgrenze für Social Media immer mehr Anklang unter den Österreichern. Das bestätigte jetzt eine neue Studie: 90 Prozent der Befragten sprachen sich für eine solche Altersgrenze aus. Im Schnitt sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese beim Alter von 15 Jahren als ideal an. Nur ein knappes Fünftel hält die Plattformen für sicher.