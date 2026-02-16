Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Red Bull Salzburg: Steigerung nur bei den Punkten

Salzburg
16.02.2026 12:30
Trainiert Thomas Letsch den FC Red Bull Salzburg auch am Sonntag gegen den LASK?
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Beim FC Red Bull Salzburg dürften nach dem mageren 1:1 beim GAK die Köpfe rauchen. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist klar: Ist Thomas Letsch noch der richtige Trainer für den aktuellen Tabellenführer? Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Philip Kirchtag. 

Jetzt könnte es an der Salzach richtig ungemütlich werden! Nach dem schwachen Ligafrühjahrsstart gegen die Austria hatten sich die Bullen eine Steigerung beim GAK erhofft. Doch die gab es nur in Form von Punkten. Statt null Zähler wie zuletzt gab es in Graz immerhin ein „Körndl“. Dass ein 1:1 beim Abstiegskandidaten natürlich trotzdem viel zu wenig ist, muss nicht extra erwähnt werden.

Ist Thomas Letsch noch der richtige Trainer?
Auch deshalb dürften in Salzburg jetzt die Köpfe rauchen. Ist Thomas Letsch noch der richtige Mann für den Trainerposten? Neo-Sportboss Marcus Mann hatte zuletzt im „Krone“-Interview ja betont, dass man schleunigst auf die Siegerstraße zurückmuss und ein Bekenntnis zu Letsch vermieden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass der 57-jährige Coach am kommenden Sonntag beim Topspiel gegen den LASK bereits nicht mehr auf der Bank der Bullen sitzt.

Lesen Sie auch:
Marcus Mann ist Geschäftsführer Sport beim FC Red Bull Salzburg.
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Interview
Neuer Sportboss mit Ansage an Trainer Letsch
12.02.2026

Auf den Druck auf seine Person angesprochen, sagte Letsch: „Druck hast du bei einem Verein wie Salzburg, bei dem es nur um Titel geht, immer. Ich stelle mich ihm gerne. Den größten Druck mache ich mir selbst, denn ich hasse es, nicht zu siegen.“ Irgendwie hatte man bei seiner Antwort das Gefühl, als würde er schon wissen, wie es für ihn weitergeht

Salzburg
16.02.2026 12:30
Salzburg

