Red Bull Salzburg: Steigerung nur bei den Punkten

Auf den Druck auf seine Person angesprochen, sagte Letsch: „Druck hast du bei einem Verein wie Salzburg, bei dem es nur um Titel geht, immer. Ich stelle mich ihm gerne. Den größten Druck mache ich mir selbst, denn ich hasse es, nicht zu siegen.“ Irgendwie hatte man bei seiner Antwort das Gefühl, als würde er schon wissen, wie es für ihn weitergeht