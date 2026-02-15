Fatal accident in Lower Austria
Automatically saved draft
A serious traffic accident with fatal consequences occurred on Sunday morning near Gossam in Lower Austria. For reasons that are still unclear, the 18-year-old driver veered off the road and crashed into a tree at full speed.
The horrific crash happened on Wachaustraße (B3) near Gossam in the municipality of Emmersdorf in the district of Melk. The German driver, who was only 18 years old, was killed in the accident. According to initial information, the young driver veered off the road to the left on a straight stretch for reasons that are still unclear and ended up 30 meters into the shoulder, where the car collided with a tree at full speed.
According to the Lower Austrian police, the emergency doctor could only confirm the death of the young man, who had been alone in the vehicle.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.