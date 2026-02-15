The horrific crash happened on Wachaustraße (B3) near Gossam in the municipality of Emmersdorf in the district of Melk. The German driver, who was only 18 years old, was killed in the accident. According to initial information, the young driver veered off the road to the left on a straight stretch for reasons that are still unclear and ended up 30 meters into the shoulder, where the car collided with a tree at full speed.