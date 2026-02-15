Vorteilswelt
Fatal accident in Lower Austria

15.02.2026 16:42
(Bild: FF Gossam, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A serious traffic accident with fatal consequences occurred on Sunday morning near Gossam in Lower Austria. For reasons that are still unclear, the 18-year-old driver veered off the road and crashed into a tree at full speed. 

The horrific crash happened on Wachaustraße (B3) near Gossam in the municipality of Emmersdorf in the district of Melk. The German driver, who was only 18 years old, was killed in the accident. According to initial information, the young driver veered off the road to the left on a straight stretch for reasons that are still unclear and ended up 30 meters into the shoulder, where the car collided with a tree at full speed.

The force of the impact was so severe that the tree was pushed into the car.
The force of the impact was so severe that the tree was pushed into the car.(Bild: FF Gossam, Krone KREATIV)
Parts of the vehicle were scattered several meters around the scene of the accident.
Parts of the vehicle were scattered several meters around the scene of the accident.(Bild: FF Gossam)

According to the Lower Austrian police, the emergency doctor could only confirm the death of the young man, who had been alone in the vehicle. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

15.02.2026 16:42
