Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Hotel Imlauer

So wurde durch den 77. Polizeiball gefeiert

Salzburg
15.02.2026 10:00
Landespolizeidirektor Bernhard Rausch (re.) mit Lebensgefährtin Annemarie Weißenbacher. Gut ...
Landespolizeidirektor Bernhard Rausch (re.) mit Lebensgefährtin Annemarie Weißenbacher. Gut Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber und Gattin Gabi schauten auch vorbei.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Wer hart arbeitet, der darf auch ordentlich feiern. Das war zumindest inoffiziell das Motto des heurigen Polizeiballs am Samstag in der Stadt Salzburg. 

0 Kommentare

„Vor allem für unsere jungen Kollegen freut es uns, dass wir auch heuer wieder einen Ball veranstalten konnten“, erzählt Polizistin und Sicherheitsbeauftragte Susi Paar. So lud man am Faschingssamstag zum bereits 77. Salzburger Polizeiball ins Hotel Imlauer.

Eröffnet wurde der Abend wieder traditionell von insgesamt 60 Polizeischülern. Die Tanzschule Seifert zeichnete für die Polonaise verantwortlich.

Lesen Sie auch:
Der Terminal 2 öffnete am Samstag ausschließlich für britische Passagiere.
Das sind die Gründe
Eigener Terminal für Briten am Salzburger Airport
14.02.2026

Rund 600 Gäste tummelten sich am Samstagabend im großen Pitter Saal. Darunter unter anderem gesichtet: Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger, Rot-Kreuz-Geschäftsführerin Sabine Tischler, Salzburgs Militärkommandant Peter Schinnerl und Airport-Salzburg-Chefin Bettina Ganghofer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.015 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
134.520 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
118.070 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2354 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
729 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf