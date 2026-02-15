So wurde durch den 77. Polizeiball gefeiert

Wer hart arbeitet, der darf auch ordentlich feiern. Das war zumindest inoffiziell das Motto des heurigen Polizeiballs am Samstag in der Stadt Salzburg.
„Vor allem für unsere jungen Kollegen freut es uns, dass wir auch heuer wieder einen Ball veranstalten konnten“, erzählt Polizistin und Sicherheitsbeauftragte Susi Paar. So lud man am Faschingssamstag zum bereits 77. Salzburger Polizeiball ins Hotel Imlauer.
Eröffnet wurde der Abend wieder traditionell von insgesamt 60 Polizeischülern. Die Tanzschule Seifert zeichnete für die Polonaise verantwortlich.
Rund 600 Gäste tummelten sich am Samstagabend im großen Pitter Saal. Darunter unter anderem gesichtet: Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger, Rot-Kreuz-Geschäftsführerin Sabine Tischler, Salzburgs Militärkommandant Peter Schinnerl und Airport-Salzburg-Chefin Bettina Ganghofer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.