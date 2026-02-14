Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zu Gewinnern zählen“

Stocker: Wollen „neue Weltordnung“ mitgestalten

Außenpolitik
14.02.2026 14:18
Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP)
Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während sich EU-Chefin von der Leyen unabhängiger von den USA machen will, betont US-Minister Rubio in Richtung Europa: „Wir gehören zusammen.“ Kanzler Stocker ist auf der Sicherheitskonferenz in München vor allem wichtig, dass Österreich die „neue Weltordnung“ mitgestaltet.

0 Kommentare

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz für eine stärkere Verteidigungs- und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ausgesprochen. „Wir wollen kein blinder Fleck in der Verteidigungslandschaft Europas sein“, stellte Stocker klar. Zudem plädierte er für den Ausbau neuer internationaler Partnerschaften.

Beim Wandel der internationalen Ordnung wolle man „von Anfang an“ dabei sein, erklärte er gegenüber der Austria Presse Agentur. „Mein Ziel ist, dass beide, sowohl die Europäische Union als auch Österreich, zu den Gewinnern dieser neuen Ordnung zählen“, steckte Stocker hohe Ziele. Voraussetzung dafür seien wirtschaftliche Stärke und eine robuste Verteidigungsfähigkeit.

Marco Rubio (Mitte) auf der Sicherheitskonferenz in München
Marco Rubio (Mitte) auf der Sicherheitskonferenz in München(Bild: EPA/GIUSEPPE LAMI)

„Wir wollen, dass Europa stark ist“
Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio von einer neuen Weltordnung gesprochen. Die USA seien entschlossen, eine solche aufzubauen. Mit Blick auf Europa sagte er: „Wir sind zwar bereit, dies notfalls alleine zu tun, aber wir würden es vorziehen und hoffen, dies gemeinsam mit Ihnen, unseren Freunden hier in Europa, zu tun.“ Denn: „Wir wollen, dass Europa stark ist.“

Stocker blickt mit gemischten Gefühlen auf Rubios Aussagen. Die transatlantische Beziehung sei in einer „durchaus schwierigen Phase“, aber Rubios Rede sehe er als positives Zeichen für den weiteren Dialog. Österreich wolle daher die Beziehung zu den USA weiter pflegen und gleichzeitig neue Handelspartner finden.

Lesen Sie auch:
Am heutigen Freitag ist in München wieder die jährliche Sicherheitskonferenz (MSC) eröffnet ...
Drei aus Österreich
Diese Politiker sind bei der Sicherheitskonferenz
13.02.2026
Kanzler Merz warnt:
Europa muss sich aus US-Abhängigkeit befreien
13.02.2026

EU-Chefin: Verantwortung übernehmen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich währenddessen unabhängiger von den USA machen. Sie wolle das erreichen, indem die europäische Beistandsklausel zum Leben erweckt werde, erklärte sie auf der Konferenz. Die Klausel verpflichtet EU-Länder dazu, einem anderen Mitgliedsstaat zu helfen, wenn dieser angegriffen wird. Von der Leyen appellierte an die Mitgliedstaaten, Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit zu übernehmen. „Europa muss einen Schritt nach vorne machen und seiner Verantwortung nachkommen“, sagte sie.

„Größte Armee Europas“
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert erneut eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes. Die ukrainische Armee sei die stärkste Europas, sagt Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Es wäre nicht schlau, die größte Armee Europas aus der NATO herauszulassen“, betont er. „Aber stellen Sie sicher, dass dies Ihre Entscheidung sein wird und nicht Putins“, fügt er an die Adresse der NATO-Staaten hinzu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.02.2026 14:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
186.406 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
113.151 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
112.771 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2297 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
858 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
„Zu Gewinnern zählen“
Stocker: Wollen „neue Weltordnung“ mitgestalten
Trump will Wahlreform
„Keine Wähler-ID verrückter als offene Grenzen“
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Warum Indien für Europa zum „besseren China“ wird
Krone Plus Logo
So profitiert Polizei
Kameras in Öffentlichkeit: Die neuen Hilfssheriffs
„Krone“-Kommentar
Versteckte Botschaften auf dem Wiener Opernball
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf