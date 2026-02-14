Stocker: Wollen „neue Weltordnung“ mitgestalten

EU-Chefin: Verantwortung übernehmen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich währenddessen unabhängiger von den USA machen. Sie wolle das erreichen, indem die europäische Beistandsklausel zum Leben erweckt werde, erklärte sie auf der Konferenz. Die Klausel verpflichtet EU-Länder dazu, einem anderen Mitgliedsstaat zu helfen, wenn dieser angegriffen wird. Von der Leyen appellierte an die Mitgliedstaaten, Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit zu übernehmen. „Europa muss einen Schritt nach vorne machen und seiner Verantwortung nachkommen“, sagte sie.