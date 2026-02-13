Europa muss sich aus US-Abhängigkeit befreien

In seiner Eröffnungsrede erklärte der deutsche Kanzler Friedrich Merz: Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und „eine neue transatlantische Partnerschaft begründen“. Und weiter: „Wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen.“ Diese Begründung müsse handfest sein, nicht esoterisch. „Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen: Zusammen sind wir stärker“, so Merz.