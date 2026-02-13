Diese Politiker sind bei der Sicherheitskonferenz

„Europa ist uns wichtig (...) Unsere Zukunft war immer miteinander verknüpft und wird es auch weiterhin sein. Deshalb müssen wir darüber sprechen, wie diese Zukunft aussehen wird (...)“, sagte Rubio vor seinem Abflug. Man lebe in einer „neuen Ära der Geopolitik“. Neben ihm reisten auch einige der schärfsten Gegner des US-Präsidenten Donald Trump aus der Demokratischen Partei an, beispielsweise die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom.