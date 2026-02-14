Im Kampf um die nackte Existenz gescheitert

Daniel Schmutzhard als Wozzeck ist ein Erlebnis. Sein Schmerz ist nicht nur hör-, sondern spürbar, die Ausweglosigkeit, in der er steckt, beklemmend. Das funktioniert freilich nur mit starken Gegenspielern wie Matthias Koziorowski als glitzernder Tambourmajor, dessen Heldentenor machtvoll schmettert, oder Thomas Ebenstein als sadistischer Hauptmann und Daeho Kim als Doktor, dem das Experiment über die Menschlichkeit geht.

Ted Black überzeugt als Andres, Neira Muhic als Margret; die Handwerksburschen Will Frost und Wilfried Zelinka oder Martin Fournier als Narr mit Totenkopf kann man als Edelbesetzung für die kleinen Rollen ansehen.