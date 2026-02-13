Vermeintliche Stelle: Frau (25) um Geld gebracht

Der Betrug fand zwischen 9. und 12 Februar statt. Die Bosnierin, die in Salzburg lebt, sollte unter anderem Videos liken und teilen, um Einnahmen zu generieren. Die Täter kommunizierten mit der Frau über verschiedene Messenger-Dienste. Dabei wurde die Frau aufgefordert, Ausweisdaten und Kontoinformationen preiszugeben.