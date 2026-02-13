Vorteilswelt
Job-Scamming

Vermeintliche Stelle: Frau (25) um Geld gebracht

Salzburg
13.02.2026 15:27
Statt Lohn zu bekommen verlor die Frau Geld.
Statt Lohn zu bekommen verlor die Frau Geld.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine 25-Jährige hatte auf einer Social Media Plattform ein Job-Angebot bekommen. Sie nahm die Arbeit auf, führte täglich Aufgaben online aus. Doch dahinter steckten Betrüger und kein seriöser Job. 

0 Kommentare

Der Betrug fand zwischen 9. und 12 Februar statt. Die Bosnierin, die in Salzburg lebt, sollte unter anderem Videos liken und teilen, um Einnahmen zu generieren. Die Täter kommunizierten mit der Frau über verschiedene Messenger-Dienste. Dabei wurde die Frau aufgefordert, Ausweisdaten und Kontoinformationen preiszugeben. 

Zudem wurde sie dazu verleitet, auf einer fiktiven Trading-Plattform Käufe durchzuführen. Suggeriert wurde ihr ein erheblicher Gewinn. Daraus wurde es aber nichts: Die 25-Jährige verlor Geld im unteren fünfstelligen Bereich.  Die Ermittlungen laufen.

Salzburg
13.02.2026 15:27
