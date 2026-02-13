Mayr-Melnhof-Holding steigt bei Ceram-Gruppe ein

Starkes Zeichen für den Industriestandort Steiermark: Die Franz Mayr-Melnhof-Saurau Holding beteiligt sich mit 20 Prozent an der Ceram Austria (vormals Porzellanfabrik Frauental). Der Betrieb soll weiter ausgebaut werden.
Zwei steirische Industrie-Traditionsunternehmen wachsen zusammen: Die Franz Mayr-Melnhof-Saurau Holding und die Raiffeisen Continuum Holding als Co-Investor steigen bei der Ceram Austria GmbH (vormals Porzellanfabrik Frauenthal) zu 20 Prozent ein und wollen sich die entsprechenden Anteile sichern.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Unter Dach und Fach soll die Transaktion – vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde – im zweiten Quartal 2026 sein.
Standort Frauental soll wachsen
„Ceram Austria steht für genau jene Form von Industrie, die wir in der Steiermark brauchen: technologisch führend, international wettbewerbsfähig und gleichzeitig klar dem Umwelt- und Ressourcenschutz verpflichtet. Die Beteiligung ist für mich ein bewusst langfristiges Engagement“, sagt Franz Mayr-Melnhof-Saurau.
Geplant seien zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, in ressourcenschonende Produktionsprozesse sowie in neue nachhaltige Anwendungen. Ceram Austria plane, den Standort im weststeirischen Frauental an der Laßnitz weiter auszubauen. Die operative Führung des Unternehmens bleibt unverändert.
