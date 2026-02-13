Mayr-Melnhof-Holding steigt bei Ceram-Gruppe ein

Standort Frauental soll wachsen

„Ceram Austria steht für genau jene Form von Industrie, die wir in der Steiermark brauchen: technologisch führend, international wettbewerbsfähig und gleichzeitig klar dem Umwelt- und Ressourcenschutz verpflichtet. Die Beteiligung ist für mich ein bewusst langfristiges Engagement“, sagt Franz Mayr-Melnhof-Saurau.