Wetter-Kehrtwende: Jetzt wird es weiß oder nass

Der viel zu trockene Winter in Tirol will jetzt offenbar einiges aufholen. „Schubweise Regen und Schnee“, verkünden die Meteorologen. Die bisherigen Niederschlagswerte sind erstaunlich . . .
Ein Tag mit blauem Himmel nach dem anderen – das mag erfreulich sein. Doch wenn – außerhalb beschneiter Pisten – der Schnee fehlt, ist auch der Winterzauber getrübt. Rodeln, Langlaufen, Tourenskigehen – leider häufig Fehlanzeige.
Der Schneemangel liegt an der langen Trockenheit, unterbrochen höchstens von einzelnen kurzen Phasen mit Regen oder Schnee. Ubimet-Meteorologe Peter Wöflingseder hat für die „Krone“ in die entsprechenden Statistiken geblickt.
Innsbruck: Nur Drittel des normalen Niederschlages
So gab es im bisherigen Winter in Innsbruck nur 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, im Normalfall sind es 111. „Das ist also nur ein Drittel des Normalwertes“, verdeutlicht der Experte. In Kufstein fielen nur 57 Liter von normalerweise 205 – „der dritttrockenste Winter der Messgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt im Februar“, zeigt Wölflingseder auf. Etwas großzügiger war der Wettergott in Lienz: Mit 76 Litern wurde der Durchschnittswert von 102 Litern zwar verfehlt, aber weniger deutlich als in den Nordtiroler Regionen.
Am Wochenende folgt Schnee bis ins Inntal
Nun aber hat eine markante Wetter-Kehrtwende begonnen. „Wir geraten in eine westliche Höhenströmung, immer wieder kommt es in den nächsten Tagen schubweise zu Regen und Schnee.“
Auch im Inntal sollte es am Wochenende weiß werden.
Peter Wölflingseder, Ubimet
Schon am Donnerstag trübte sich der zunächst blaue Himmel ein. Nach Auflockerungen am Freitag kommt in der Nacht auf Sonntag eine etwas markantere Front. „Rund 20 Zentimeter Schnee in zwölf Stunden dürften schon drin sein. Auch im Inntal sollte es weiß werden“, blickt Wölflingseder in die Wettermodelle. Mittelfristig bleibt es ebenfalls bei eher dynamischem Wetter, in Tallagen ist allerdings auch Regen mit dabei.
