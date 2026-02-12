Wetter-Kehrtwende: Jetzt wird es weiß oder nass

Innsbruck: Nur Drittel des normalen Niederschlages

So gab es im bisherigen Winter in Innsbruck nur 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, im Normalfall sind es 111. „Das ist also nur ein Drittel des Normalwertes“, verdeutlicht der Experte. In Kufstein fielen nur 57 Liter von normalerweise 205 – „der dritttrockenste Winter der Messgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt im Februar“, zeigt Wölflingseder auf. Etwas großzügiger war der Wettergott in Lienz: Mit 76 Litern wurde der Durchschnittswert von 102 Litern zwar verfehlt, aber weniger deutlich als in den Nordtiroler Regionen.