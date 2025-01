Zu viele Brände: Kommt nun ein Pfand auf Akkus?

Immer mehr Batterien kommen auf den Markt und auch immer mehr damit ausgestattete Geräte finden den Einzug in die eigenen vier Wände und sorgen damit aber auch hier für ein erhöhtes Brandrisiko. Was passieren kann, zeigte am Sonntagabend ein Brand in einer Wohnung in Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt, ausgelöst durch ein defektes Tablet. Die Folgen: ein Schwer- und zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden.