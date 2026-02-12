Vorteilswelt
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Nationenwechsel fix

Super-Talent springt ab sofort für Österreich!

Sport-Mix
12.02.2026 16:56
Lily Carlson bei ihrem 4,47-Meter-Sprung
Lily Carlson bei ihrem 4,47-Meter-Sprung
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Das ist eine Sensation! Ab sofort ist Lilyana Carlson, weltweit eines der größten Talente im Stabhochsprung, für Österreichs Leichtathletik startberechtigt. Die 19-Jährige ist Doppel-Staatsbürgerin (USA/Österreich). Bisher war sie für die USA bei der World Athletics gemeldet. Sie hat sich aber inzwischen entschieden, für Österreich zu starten.

0 Kommentare

Ihr Vater ist Österreicher, von daher war der Wechsel von den USA zu Österreich kein Problem. Die World Athletics hat an diesem Donnerstag den Nationenwechsel von den USA zu Österreich auf ihrer Homepage bestätigt.

Bestätigung des Nationenwechsels
Bestätigung des Nationenwechsels

Schon höher als Kira Grünberg!
Noch dazu: Der Weltverband bestätigte die Startberechtigung für Lilyana Carlson mit Beginn vom 5. Februar 2026. Und am 7. Februar sprang sie mit 4,47 m in College Station (Texas) bereits zwei Zentimeter höher als Kira Grünberg bei ihrem Rekord von 4,45 m in Prag 2015.

Als ÖLV-Rekord können die 4,47 m von Lily Carlson aber nicht anerkannt werden, da sie keine Dopingkontrolle gemacht hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie ja auch noch nicht wissen, dass sie für Österreich startberechtigt ist.

Lily Carlson
Lily Carlson

Aber in die Bestenlisten wird der ÖLV diese Leistung wohl aufnehmen, da der Sprung ja regelkonform war. In seiner Datenbank hat der ÖLV bereits Lilyana Anika Carlson aufgenommen. Sie startet für ATSV Innsbruck.

Rekord am Wochenende?
Schon am kommenden Wochenende wird Lily Carlson beim Don Kirby Invite in Albuquerque starten. Dort trifft sie auf ein Weltklassefeld, das von Ekaterina Stefanidi (Gr), der Olympiasiegerin von Rio 2016, und Amanda Moll (USA) angeführt wird. Beide weisen eine Bestleistung von 4,91 m auf. Vielleicht springt sie dort gleich ÖLV-Rekord!

In den vergangenen Monaten hatten sich ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis und zuletzt auch Christian Taylor sehr um den Nationenwechsel von Carlson bemüht. Die jetzt für den ÖLV startberechtigte Stabhochspringerin studiert in Texas und teilt sich übrigens ein Appartement mit Magdalena Rauter, die bei der U20-WM in Lima im Stabhochsprung Silber gewonnen hatte.

Mit sieben Jahren in die USA
Die „York Daily“ in Texas hatten laut ÖLV schon vor einiger Zeit berichtet, dass Lily Carlsons Vater Österreicher ist und diese ihre ersten sieben Lebensjahre in Wien verbrachte, ehe sie mit ihrer Mutter in die USA übersiedelte.

