Super-Talent springt ab sofort für Österreich!

In den vergangenen Monaten hatten sich ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis und zuletzt auch Christian Taylor sehr um den Nationenwechsel von Carlson bemüht. Die jetzt für den ÖLV startberechtigte Stabhochspringerin studiert in Texas und teilt sich übrigens ein Appartement mit Magdalena Rauter, die bei der U20-WM in Lima im Stabhochsprung Silber gewonnen hatte.