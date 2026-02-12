31-Jähriger für Schläge und Nazi-Sager verurteilt

Opfer sollen ihn provoziert haben

Dem 43-Jährigen soll der Angeklagte damit gedroht haben, sein Fahrzeug zu zerstören. Als die Polizei einschritt, zeigte der 31-Jährige den Hitlergruß und rief eine nationalsozialistische Parole. Vor Gericht zeigte er sich zu den Vorwürfen grundsätzlich geständig. Sein Verhalten sei aber eine Art von Notwehr gewesen, weil ihn die Opfer zuerst provoziert hätten.