Rahmenbedingungen

London: Neue Atomreaktoren sollen KI-Boom befeuern

Elektronik
04.02.2026 07:40
Die neuen Regeln sollen Entwicklern ein gestrafftes Planungs- und Genehmigungsverfahren bieten.
Die neuen Regeln sollen Entwicklern ein gestrafftes Planungs- und Genehmigungsverfahren bieten.(Bild: Michael C Turner – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großbritannien will den Bau moderner Kernreaktoren beschleunigen und hat dafür am Mittwoch neue Rahmenbedingungen vorgestellt. Die Labour-Regierung erklärte, die Kernkraft spiele eine wichtige Rolle, um die Klimaziele zu erreichen, den wachsenden KI-Sektor mit sauberer Energie zu versorgen und Arbeitsplätze zu schaffen.

„Die fortschrittliche Nukleartechnologie könnte die Art und Weise, wie wir die Industrie mit Strom versorgen und den Boom der KI-Rechenzentren vorantreiben, revolutionieren“, sagte Atom-Minister Patrick Vallance.

Die neuen Regeln sollen Entwicklern ein gestrafftes Planungs- und Genehmigungsverfahren bieten. Die Projekte müssen privat finanziert werden, können aber auch staatliche Unterstützung und Investitionen aus dem 2024 eingerichteten nationalen Vermögensfonds erhalten.

Mehrere US-Firmen, darunter das von Bill Gates unterstützte Unternehmen TerraPower, hatten bereits im vergangenen Jahr Pläne für entsprechende Projekte in Großbritannien angekündigt. Bei den fortschrittlichen Reaktoren kommen neuartige Brennstoffe und Kühlmittel zum Einsatz, die höhere Betriebstemperaturen ermöglichen.

Rahmenbedingungen
