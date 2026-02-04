London: Neue Atomreaktoren sollen KI-Boom befeuern

Großbritannien will den Bau moderner Kernreaktoren beschleunigen und hat dafür am Mittwoch neue Rahmenbedingungen vorgestellt. Die Labour-Regierung erklärte, die Kernkraft spiele eine wichtige Rolle, um die Klimaziele zu erreichen, den wachsenden KI-Sektor mit sauberer Energie zu versorgen und Arbeitsplätze zu schaffen.