Irans Präsident: „Kann selbst nicht mehr schlafen“

Lage weiter angespannt

Inzwischen sind die landesweiten Aufstände abgeflaut, die Lage bleibt aber weiter angespannt. Die Wirtschaftslage im Iran ist desolat, hinzu kommt die Sorge vor einem möglichen militärischen Konflikt mit den Erzfeinden Israel und den USA. US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch beim Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass er weiter auf Verhandlungen setze und herausfinden wolle, ob ein Deal zustande kommen könne. Das letzte Mal habe sich der Iran gegen ein Abkommen entschieden und sei dann von US-Angriffen auf iranische Atomanlagen getroffen worden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Für den Iran sei das nicht gut gewesen. „Hoffentlich werden sie dieses Mal vernünftiger und verantwortungsbewusster sein.“