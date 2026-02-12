20 Tonnen Tabak ins Land gebracht: Geldstrafe

Eigentlich waren es sogar rund 50 Tonnen, die der hier lebende Handelsunternehmer aus Aserbaidschan nach Österreich bringen ließ – in vier Tranchen im Frühjahr 2024. Es seien aber nur Tabakblätter gewesen, kein fertiger Tabak zum Rauchen, argumentierte der Pole. Laut der Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft habe er mehr als 20.000 Kilogramm um knapp über zwei Millionen Euro über seine Handelsfirma verkauft – und damit das Monopolgesetz nach Paragraf 44 des Finanzstrafgesetzes verletzt.