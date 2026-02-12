Staatsanwaltschaft bekämpft Urteil von Todeslenker

Mit einer achtmonatigen bedingten Haftstrafe und einer Geldbuße ist am Dienstag am Landesgericht Wels der Prozess gegen einen 19-Jährigen, der im Oktober 2025 einen tödlichen Unfall in Waizenkirchen verursachte, zu Ende gegangen. Ein Gutachten belegte, dass der junge Lenker in einer Kurve mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war und dort Mofalenkerin Lucy (15) gerammt hatte – das Mädchen starb.