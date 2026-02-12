Familie von Van der Beek steht nun vor dem Nichts

Schauspieler lebte nach Diagnose sehr bewusst

Bis zuletzt war Van der Beek voller Zuversicht – in seinem letzten Interview erklärte er, nach der Diagnose habe er sein Mindset geändert. „Das wird das Beste sein, was mir je passiert ist“, habe er sich gedacht. Er habe sein Leben stark verändert, habe sich dem Glauben zugewandt, erklärte er in der „Today“-Show. „Ich glaube nicht, dass ich wusste, was es heißt, wirklich auf alles zu achten, was ich esse, alles, was ich meinem Körper zuführe“, so der Schauspieler.