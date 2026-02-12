Familie von Van der Beek steht nun vor dem Nichts

Am Mittwoch hat der Schauspieler James Van Der Beek den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Familie des „Dawson‘s Creek“-Darstellers leidet nun nicht nur unter der Trauer, sondern hat auch mit finanziellen Sorgen zu kämpfen: Die Kosten für die medizinische Behandlung haben das gesamte Geld der Van der Beeks verschlungen.
Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. So eine Diagnose sei beängstigend und überwältigend, aber er glaube an Heilung – „Wunder geschehen“, erklärte Van der Beek. Doch dieses Wunder trat für Van der Beek leider nicht ein: Ehefrau Kimberly gab am Mittwoch bekannt, dass der 48-Jährige „friedlich verstorben“ sei.
Eines der letzten Familienfotos, dass die Witwe zu Halloween vergangenes Jahr auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte:
Schauspieler lebte nach Diagnose sehr bewusst
Bis zuletzt war Van der Beek voller Zuversicht – in seinem letzten Interview erklärte er, nach der Diagnose habe er sein Mindset geändert. „Das wird das Beste sein, was mir je passiert ist“, habe er sich gedacht. Er habe sein Leben stark verändert, habe sich dem Glauben zugewandt, erklärte er in der „Today“-Show. „Ich glaube nicht, dass ich wusste, was es heißt, wirklich auf alles zu achten, was ich esse, alles, was ich meinem Körper zuführe“, so der Schauspieler.
Er erklärte zudem, er fühle sich „jeden Monat ein bisschen besser“ und hoffte darauf, im Frühling neue Vorsätze fassen zu können. Doch soweit sollte es leider nicht mehr kommen. Zurück bleibt seine Familie, die „einer ungewissen Zukunft“ entgegenblickt, wie es in einer Spendenkampagne auf GoFundMe heißt.
„Erhebliche finanzielle Herausforderungen“
„Während seiner Krankheit stand die Familie nicht nur vor emotionalen, sondern auch vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, da sie alles taten, um James zu unterstützen und seine Pflege zu finanzieren“, erklären Freunde der Witwe Kimberly, die die Kampagne ins Leben gerufen haben.
Die Familie sei „finanziell erschöpft“, heißt es in der Beschreibung zur Spendenaktion. „Sie setzen alles daran, ihr Zuhause zu behalten und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen und in dieser unglaublich schweren Zeit etwas Stabilität finden können“, wird weiter erklärt.
Es wurde ein Spendenziel von 1,3 Millionen Dollar (rund 1,1 Millionen Euro) angegeben. Das wurde am Donnerstagvormittag schon beinahe erreicht – fast 23.000 Menschen hatten 1,19 Millionen Dollar gespendet.
Als er noch lebte, versuchte Van der Beek bereits, Geld für seine medizinischen Behandlungen aufzutreiben. Er versteigerte Requisiten aus der 90er-Jahre-Serie „Dawson‘s Creek“, die ihn berühmt gemacht hatte. Darunter war beispielsweise die Halskette, die er seiner Serien-Freundin Katie Holmes zum Abschlussball schenkte.
„Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um etwas damit zu machen, und angesichts all der unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit genommen hat, ist klar, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist“, erklärte er damals gegenüber „People“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.