Männer eröffnen Staffel von Heidis „Topmodels“

Erster Gastjuror ist Jean Paul Gaultier

Der erste prominente Gast der Staffel ist diesmal Designer Jean Paul Gaultier. Er unterstützt Klum bei der Auswahl der Model-Anwärter. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, schleicht er sich einmal auch mit Sonnenbrille in den Backstage-Bereich – wird dort aber nach kurzer Zeit erkannt. Nächstes Mal versuche er es mit einer besseren Verkleidung, etwa mit einem Bart, kündigt der Franzose an.