Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Liebe meinen Job“

Männer eröffnen Staffel von Heidis „Topmodels“

Society International
12.02.2026 11:22
(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn Heidi Klum ruft, kommen auch in der 21. Runde wieder zahlreiche Nachwuchsmodels. Zum Start der neuen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) stellen sich diesmal Männermodels dem offenen Casting in Köln. „Was habe ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen“, sagt Klum zum Auftakt. „Ich liebe meinen Job.“ Die vielversprechendsten Kandidaten kommen gleich in die nächste Runde.

0 Kommentare

Männer dürfen erst seit 2024 bei der ProSieben-Show mitmachen, und in diesem Jahr eröffnen sie zum ersten Mal die Staffel. Mehrere hundert Männer haben sich nach Angaben des Senders beworben. Am Donnerstag (12. Februar) sind die weiblichen Models dran.

Jean-Paul Gaultier fungiert als Gastjuror bei dein Auftakt-Castings der neuen Staffel.
Jean-Paul Gaultier fungiert als Gastjuror bei dein Auftakt-Castings der neuen Staffel.(Bild: Daniel Graf)

Erster Gastjuror ist Jean Paul Gaultier
Der erste prominente Gast der Staffel ist diesmal Designer Jean Paul Gaultier. Er unterstützt Klum bei der Auswahl der Model-Anwärter. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, schleicht er sich einmal auch mit Sonnenbrille in den Backstage-Bereich – wird dort aber nach kurzer Zeit erkannt. Nächstes Mal versuche er es mit einer besseren Verkleidung, etwa mit einem Bart, kündigt der Franzose an.

Auf der Casting-Bühne wollen die Männer währenddessen nicht nur mit ihrem Catwalk, sondern auch mit ihren Lebensläufen und Persönlichkeiten überzeugen. Gleich mehrere Profi-Sportler sind dabei, aber auch ein Landwirt und ein Baumkletterer. Der 39-jährige Marq kann bereits Casting-Erfahrung vorweisen: Er nahm 2003 an der ProSieben-Show „Popstars“ teil und wurde Teil der Boyband Overground.

Die Teilnahme von Männermodels ist eine von mehreren Neuerungen, die Klum in den vergangenen Jahren nach und nach eingeführt hatte. So machen mittlerweile nicht mehr nur sehr junge und sehr dünne Frauen mit, sondern auch andere Körperformen und ältere Kandidatinnen sind dabei.

Lesen Sie auch:
Wer glaubt, nur am Set von Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ ging es heiß zu, der irrt. Denn ...
Heißer Vorgeschmack
Heidi Klum macht oben ohne Werbung für „GNTM“-Song
30.01.2026
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
10.12.2025

Finale in den USA
Etwas komplett Neues gibt es aber auch in diesem Jahr: Zum ersten Mal soll das Finale des Model-Castings nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles stattfinden. Ein „Finale mit echtem Hollywood-Glamour“ kündigt der Sender an. Auf den Sieger und die Siegerin warten erneut jeweils 100.000 Euro Preisgeld sowie ein Cover auf dem Modemagazin „Harper‘s Bazaar“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.641 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.261 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
981 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
750 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Society International
Bitteres Geständnis
Zayn Malik war wohl nie in Gigi Hadid verliebt
„Liebe meinen Job“
Männer eröffnen Staffel von Heidis „Topmodels“
„Finanziell ruiniert“
Familie von Van der Beek steht nun vor dem Nichts
„Bin dankbar“
Schauspielerin Jolie liebt ihre OP-Narben
„Habe ich das gesagt?“
Barrymore schockt Cuoco mit frivolem Geständnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf