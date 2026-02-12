Schauspielerin Jolie liebt ihre OP-Narben

Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (50) liebt laut eigenen Angaben ihre OP-Narben. Diese seien „eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um alles zu tun, was mir möglich war, um so lange wie möglich bei meinen Kindern zu bleiben“, sagte die sechsfache Mutter.
Jolie hatte sich wegen ihres hohen Krebsrisikos vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen lassen. Ihre Großmutter, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben und auch bei ihr selbst war eine Mutation des BRCA-1-Gens festgestellt worden. Diese Mutation kann dazu führen, dass sich auf den Eierstöcken oder in der Brust Tumore bilden. Früherkennungsmaßnahmen gibt es bei Eierstockkrebs nicht, er wird daher meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt.
„Meine Ärzte haben mir nahegelegt, dass ich mindestens zehn Jahre, bevor der Krebs bei meinen weiblichen Verwandten entdeckt wurde, eine präventive Operation haben sollte. Der Eierstockkrebs meiner Mutter wurde diagnostiziert, als sie 49 war. Ich bin 39“, sagte Jolie damals zu dem Eingriff.
Im vergangenen Dezember hat die US-Schauspielerin ihre OP-Narben auf Fotos in einem französischen Magazin gezeigt. „(...) Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich proaktiv für meine Gesundheit einzusetzen“, sagte die 50-Jährige jetzt zum Radiosender „France Inter“.
Sie ziehe ein Leben mit Narben dem Krebsrisiko vor. „Wenn du am Ende deines Lebens angelangt bist und keine Fehler gemacht hast, kein Chaos angerichtet hast, keine Narben hast, dann hast du kein erfülltes Leben gelebt, denke ich“, sinnierte Jolie. Sie spielt im neuen Drama „Couture“ von Regisseurin Alice Winocour eine Filmemacherin, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird.
