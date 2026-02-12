Schauspielerin Jolie liebt ihre OP-Narben

Jolie hatte sich wegen ihres hohen Krebsrisikos vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen lassen. Ihre Großmutter, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben und auch bei ihr selbst war eine Mutation des BRCA-1-Gens festgestellt worden. Diese Mutation kann dazu führen, dass sich auf den Eierstöcken oder in der Brust Tumore bilden. Früherkennungsmaßnahmen gibt es bei Eierstockkrebs nicht, er wird daher meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt.