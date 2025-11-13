Darum muss Van Der Beek sein TV-Erbe verkaufen

Van der Beeks Karriere unterm Hammer

„Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Moment gewartet, um etwas mit ihnen zu machen“, sagte Van Der Beek gegenüber „People“. „Nach all den unerwarteten Wendungen in meinem Leben fühlt sich jetzt der richtige Zeitpunkt an. Natürlich bin ich nostalgisch, aber es tut gut, diese Erinnerungen mit denen zu teilen, die meine Arbeit unterstützt haben.“