Herzzereißend

Darum muss Van Der Beek sein TV-Erbe verkaufen

Society International
13.11.2025 09:54
James Van Der Beek versteigert „Dawson’s Creek“-Erinnerungsstücke – um seine Krebsbehandlung zu ...
James Van Der Beek versteigert „Dawson’s Creek“-Erinnerungsstücke – um seine Krebsbehandlung zu bezahlen.(Bild: AFP/Michael Loccisano/Getty Images)

Der Schauspieler James Van Der Beek muss sich von persönlichen Requisiten aus seinen ikonischen Rollen in „Dawson’s Creek“ und „Varsity Blues“ trennen – aus einem herzzerreißenden Grund.

Der 48-Jährige, bekannt als sensibler Dawson Leery, kämpft derzeit gegen Darmkrebs im Stadium 3. Um die hohen Kosten seiner Behandlung zu decken, bietet er nun Sammlern die Chance, ein Stück seiner Karriere zu besitzen – und ihm gleichzeitig zu helfen.

Van der Beeks Karriere unterm Hammer
„Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Moment gewartet, um etwas mit ihnen zu machen“, sagte Van Der Beek gegenüber „People“. „Nach all den unerwarteten Wendungen in meinem Leben fühlt sich jetzt der richtige Zeitpunkt an. Natürlich bin ich nostalgisch, aber es tut gut, diese Erinnerungen mit denen zu teilen, die meine Arbeit unterstützt haben.“

Van Beek lässt Symbole seiner TV-Ära über Propstore versteigern – darunter eines der berühmten ...
Van Beek lässt Symbole seiner TV-Ära über Propstore versteigern – darunter eines der berühmten Dawson-Hemden und eine ikonische Halskette aus der Serie.(Bild: propstoreauction.com)

Ikonische Stücke unterm Hammer
Die „Winter Entertainment Memorabilia Live Auction“ von Propstore findet vom 5. bis 7. Dezember statt – sowohl in London als auch online. Unter den Auktionsstücken befinden sich nie zuvor gezeigte Requisiten, Kostüme und persönliche Erinnerungsstücke aus Van Der Beeks Karriere.

Ein echtes Highlight: Die Halskette, die Dawson Joey zum Abschlussball schenkt – ein ikonisches Symbol einer TV-Ära. Das Stück wird auf 26.400 bis 52.800 US-Dollar geschätzt. Auch sein Kostüm aus der Pilotfolge der Serie (1998-2003) könnte rund 4.000 US-Dollar erzielen.

Fans des Films „Varsity Blues“ dürfen sich zudem auf sportliche Kultobjekte freuen – darunter Van Der Beeks Original-Mütze und Stollenschuhe aus dem Jahr 1999.

Wer mitbieten möchte, kann sich ab sofort für die Auktion registrieren. Live-Gebote sind am 6. Dezember in London möglich, weltweite Online-Gebote bis zum 7. Dezember.

Mit dieser besonderen Auktion öffnet James Van Der Beek nicht nur seine Schatztruhe voller Erinnerungen – sondern auch sein Herz.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
